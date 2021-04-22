События

09:31 22.04.2021

В ходе поиска пропавшей индонезийской подлодки обнаружен двигающийся под водой объект

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В ходе поиска пропавшей индонезийской подлодки обнаружен двигающийся под водой объект

Гидролокатор на короткое время зафиксировал в районе пропажи индонезийской подлодки KRI Nanggala-402 с 53 людьми на борту объект, двигавшийся под водой со скоростью 2,5 узла в час, сообщил в четверг представитель ВМС Индонезии адмирал Джулиус Видджоджоно.

По его словам, контакт через некоторое время пропал. Но говорить о том, что это была подлодка, преждевременно, подчеркнул адмирал.

Поиск проводится в районе к северу от острова Бали, где ранее была потеряна связь с подлодкой после ее погружения.

Представители ВМС Индонезии, отмечают, что нефтяное пятно, обнаруженное на месте погружения, скорее всего, принадлежит этой подлодке.

Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala-402 немецкого производства. Она участвовала в учениях к северу от Бали, когда в среду перестала выходить на связь после команды на погружение.

Власти Индонезии запросили помощи для ее поиска у министерств обороны Австралии и Сингапура.

Теги: #подлодка #индонезия
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