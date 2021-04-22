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08:52 22.04.2021

Лидеры 40 стран мира примут участие в двухдневном саммите, посвященном проблеме изменения климата

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Около 40 лидеров государств, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, глава правительства Индии Нарендра Моди, британский премьер Борис Джонсон примут участие в климатическом саммите, который пройдет в четверг и пятницу в виртуальном формате по призыву президента США Джо Байдена.

Среди других приглашенных, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Италии Марио Драги, премьер Испании Педро Санчес, премьер Японии Ёсихидэ Суга, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В Белом доме заявляли, что в ходе саммита участники "укажут на необходимость усиленных действий в борьбе с изменением климата и на их экономические преимущества ". В частности, "ключевой целью как саммита лидеров, так и 26-й конференции ООН по климатическим изменениям станет активизация усилий", направленных на сдерживание роста температур на планете на уровне до 1,5 градуса по Цельсию.

Ожидается, что на саммите также "будут представлены примеры того, как укрепление деятельности в сфере климата может привести к созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест, к продвижению инновационных технологий, и как это поможет уязвимым странам адаптироваться к климатическим изменениям".

Кроме того, на саммите будут обсуждаться вопросы экономических выгод от действий по борьбе с изменением климата и проблемы оказания помощи странам с неблагоприятной климатической обстановкой.

Теги: #климат #сша #саммит
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