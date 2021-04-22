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08:48 22.04.2021

Поддельные вакцины Pfizer обнаружены в Мексике и Польше

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Поддельные вакцины Pfizer обнаружены в Мексике и Польше

Поддельные версии вакцины против COVID-19 компании Pfizer выявлены в Мексике и Польше, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, около 80 человек в клинике в Мексике получили поддельную вакцину по цене около $1 тыс. за дозу.

Флаконы, найденные в Мексике, имели поддельную маркировку, отмечает газета.

Между тем, в обнаруженных в Польше флаконах с поддельной вакциной, вероятно, находилось средство против морщин, сообщило издание.

Польские власти заявили, что никто в стране не получил поддельную вакцину.

Издание уточняет, что флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований. В свою очередь, компания Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.

Теги: #подделка #польша #мексика #pfizer
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