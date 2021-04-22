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08:17 22.04.2021

В Украине за сутки зафиксировано 16 235 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 18 831 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 16 235 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 18 831 человек

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 16 235 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 18 831 человек, умерло 470 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"16 235 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 апреля 2021 года. В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 904 человек; летальных случаев - 470; выздоровело – 18 831 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг утром.

Днем ранее, 21 апреля было зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, 20 апреля - 8 940 новых случаев инфицирования COVID-19, 19 апреля сообщалось о 6 506 новых случаях COVID-19 за сутки, 18 апреля фиксировали 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, 17 апреля было зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, 16 апреля сообщалось о 17 479 новых заболевших в Украине, 15 апреля, министр сообщал о 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 апреля было зафиксировано 14 553 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 990 353 человек, 41 266 пациентов скончалось, 1 533 303 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

За сутки 21 апреля 2021 года в Украине привито 14 044 человека, 491 877 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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