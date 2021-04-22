С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 22 апреля, зафиксировано 3 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг.

В частности, недалеко от н.п. Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 21 апреля, российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Неподалеку населенных пунктов Пески и Южной российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса, а у Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь по боевой машины пехоты, а у Каменки со станковых противотанковых гранатометов. В районе Красногоровки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - подчеркнули в штабе.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.