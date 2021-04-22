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07:52 22.04.2021

Украина, Польша и Литва сделали совместное заявление касательно агрессии РФ

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Украина, Польша и Литва сделали совместное заявление касательно агрессии РФ

Представители Украины, Польши и Литвы сказали совместное заявление о поддержке Украины и осуждения агрессивных действий России во время встречи Широкино в Донецкой области, скрепив его своими подписями, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

В частности, вицеспикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударґас заявил, что война в Донбассе - это агрессия России.

"Братья, вы не одни. Мы воочию сегодня увидели проблему, которая является не только вашей проблемой, но и проблемой всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона - Россия", - сказал Саударґас.

Его поддержала вицемаршалок Сейма Республики Польша Малгожата Гошевская.

"К сожалению, я видела уже не одну войну. Я наблюдала войну не только здесь, в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то кипела жизнь , и виновник этого - Российская Федерация, именно она принесла боль, разрушения и опустошения на эти земли", - заявила она.

Также в ОГА сообщили, что первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, вицемаршалок Сейма Республики Польша Малгожата Гошевская, вицеспикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударґас посетили Мариупольский порт, КПВВ "Гнутово" и поселок Широкино.

Теги: #заявление #польша #литва #украина
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