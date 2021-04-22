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05:11 22.04.2021

Криклий: В Черновицкой области отменили "красный" уровень эпидопасности и восстановят курсирование поездов дальнего следования

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Криклий: В Черновицкой области отменили "красный" уровень эпидопасности и восстановят курсирование поездов дальнего следования

В Черновицкой области отменили "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 и восстановили курсирование поездов дальнего следования, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Укрзализныця восстанавливает курсирование поездов дальнего следования из/в Черновицкой области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 22 апреля. Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила красный уровень эпидемической опасности в регионе", - написал Криклий в телеграм-канале.

В частности, восстанавливается курсирование по маршруту №7/8 Киев-Черновцы-Киев, №117/118 Киев-Черновцы-Киев, №135/136 Одесса-Черновцы-Одесса, №357/358 Киев-Рахов-Киев.

Министр отметил, что продажа билетов на эти направления уже открыта.

Теги: #буковина #эпидопасность #украина #поезда
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