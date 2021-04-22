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03:36 22.04.2021

США желают стабильных отношений с Беларусью, но пока этому мешают действия Минска

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США желают стабильных отношений с Беларусью, но пока этому мешают действия Минска

США всегда хотели стабильности в отношениях с Беларусью, но действия властей страны против оппозиции не позволяют вернуться к нормальному ведению дел, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.

"США всегда добивались устойчивых и предсказуемых отношений с Беларусью с момента обретения ею независимости в 1991 году", - сказал он на брифинге.

"Но пока в Беларуси будет продолжаться то, чему мы стали свидетелями - нарушения прав человека, репрессии - нельзя вести дела по-прежнему", - продолжил он.

При этом он упомянул решение США возобновить санкции против ряда белорусских предприятий.

В то же время он также заявил, что США желают нормализации дипломатических отношений с Белоруссией, и прибытие американского посла в Минск было бы крайне важно для достижения этой цели.

Должность посла США в Минске оставалась вакантной с 2008 года.

В начале мая 2020 года в то время президент США Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Минске. 16 декабря ее кандидатуру утвердил сенат США.

Конкретная дата ее прибытия в Минск пока не называется.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года осенью-зимой проходили массовые протестные акции, которые жестко подавлялись властями. Они последовали за президентскими выборами, победу на которых, по официальной информации, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты были фальсифицированы. ЕС и США не признали итоги президентских выборов. После выборов Евросоюз ввел санкции в отношении ряда белорусских официальных лиц, в декабре были введены экономические санкции в отношении ряда госкомпаний.

Теги: #сша #отношения #беларусь
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