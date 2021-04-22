НАТО готово обеспечивать поддержку Украины в отстаивании ее суверенитета и территориальной целостности

Сухопутные войска НАТО готовы обеспечивать поддержку Украины в отстаивании ее суверенитета и территориальной целостности, сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

"Это наша возможность и действительно наша обязанность обеспечить поддержку сухопутной составляющей. Это посылает мощный месседж, когда командиры Корпусов НАТО говорят в один голос", - сказал командующий Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенант Роджер Клутье.

Клутье также заверил, что поддерживает Украину, и государство может рассчитывать на помощь.

В свою очередь, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сирский проинформировал командующих корпусов Сухопутных войск НАТО о вооруженной агрессии России против Украины, численность и состав российских военных группировок на временно-оккупированной территории Украины и в непосредственной близости от украинской границы, ситуацию, которая происходит вокруг украинских границ, а также возможные прогнозируемые сценарии дальнейшего развития событий.

"Сухопутные войска Вооруженных сил Украины находятся в высокой степени боеготовности, готовы выполнять задачи по назначению. Но мы понимаем, что имеем дело с серьезным многочисленным противником", - сказал Сирский.

Он также поблагодарил коллег, представителей стран-партнеров за поддержку Украины в отстаивании ее суверенитета и территориальной целостности.