Кулеба приветствует принятый США законопроект о ежегодной военной помощи Украине в размере $300 млн

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствует принятый США законопроект о ежегодной военной помощи Украине в размере $300 млн.

"Приветствую единодушное одобрение Комитетом по иностранным делам Сената США законопроекту о сфере безопасности партнерстве с Украиной, что увеличивает ежегодную военную помощь в $300 млн, включая летальное оружие. США - надежный друг и союзник", - написал Кулеба в микроблоге твиттер.

Также министр ожидает быстрое принятие документа в Конгрессе.