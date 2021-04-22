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01:36 22.04.2021

Кулеба приветствует принятый США законопроект о ежегодной военной помощи Украине в размере $300 млн

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Кулеба приветствует принятый США законопроект о ежегодной военной помощи Украине в размере $300 млн

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствует принятый США законопроект о ежегодной военной помощи Украине в размере $300 млн.

"Приветствую единодушное одобрение Комитетом по иностранным делам Сената США законопроекту о сфере безопасности партнерстве с Украиной, что увеличивает ежегодную военную помощь в $300 млн, включая летальное оружие. США - надежный друг и союзник", - написал Кулеба в микроблоге твиттер.

Также министр ожидает быстрое принятие документа в Конгрессе.

 

Теги: #сша #помощь #кулеба #украина
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