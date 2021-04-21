Маркарова: Поддержанный в Сенате законопроект увеличивает ежегодную военную помощь Украине в $300 млн США

Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act), который увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине в $300 млн, включая летальное оружие, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивание военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму", - написала Маркарова в Facebook.

Она отметила, что теперь Украина ожидает быстрое принятие законопроекта Конгрессом США.