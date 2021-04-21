Ермак проинформировал послов стран G7 о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины

Руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак встретился с послами стран "Большой семерки" и проинформировал их о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины, сообщает пресс-служба президента.

"Прежде всего, Андрей Ермак проинформировал дипломатов о ситуацию с безопасностью на Донбассе и у границ Украины и о ходе переговоров о прекращении войны и установления мира, в том числе на уровне политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата", - говорится в сообщении.

Ермак отметил, что 19 апреля на видеоконференции советников из-за позиции Российской Федерации не удалось прийти к согласию относительно текста совместного заявления в поддержку восстановления режима прекращения огня на Донбассе. С другой стороны, 20 апреля, рабочая группа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам безопасности практически согласовала полный текст с дополнениями украинской стороны о мерах по поддержке режима прекращения огня.

"Я надеюсь, что удастся найти выход, чтобы при посредничестве СММ ОБСЕ эффективно контролировать нарушения режима прекращения огня. Также украинская сторона предложила, чтобы группа по безопасности ТКГ, безусловно, собиралась в случаях, если обстрелы на Донбассе повлекут гибель людей. Считаем, что должно быть более строгая ответственность за снайперские обстрелы", - отметил Ермак.

Кроме того, руководитель ОП отметил, что не движется процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это в основном женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали", - рассказал он.

Также он отметил, что Украина требует и ждет отвода российских войск от украинских границ, и для этого важно дипломатическое давление со стороны стран G7.

По его словам, также "чрезвычайно важна поддержка со стороны стран G7 пути Украины в ЕС и НАТО".

Ермак отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "решительно настроен на перезагрузку Конституционного Суда".

"С этой целью 20 апреля Глава государства подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должности судей КСУ по квоте президента", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Ермак обратился к послам G7 с просьбой предложить специалистов по конституционному праву с мировым именем из своих стран, которые могли бы принять участие в работе этой комиссии.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко рассказала дипломатам, что реформа Государственного концерна "Укроборонпром" предусматривает создание двух крупных холдингов и корпоратизации предприятий, входящих в его состав.

Также заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов сообщил о подготовке в рамках судебной реформы закона, предусматривающий создание отдельного от Высшего совета правосудия дисциплинарного органа, оставив ВРП незначительные полномочия. Также идет подготовка к принятию во втором чтении изменений в закон о Службе безопасности Украины.