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21:34 21.04.2021

Украинские военнослужащие достаточно обучены, мотивированы и имеют боевой опыт – командующий Нацгвардии

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Украинские военнослужащие достаточно обучены, мотивированы и имеют боевой опыт – командующий Нацгвардии

Командующий Национальной гвардии Украины, генерал-полковник Николай Балан заявил, что украинские военнослужащие достаточно обучены, мотивированы и имеют боевой опыт по сравнению с 2014 годом, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

"Наши военнослужащие достаточно обучены, мотивированы и имеют значительный боевой опыт. По сравнению с 2014 годом мы имеем силы и средства чтобы при необходимости их усилить на тех или иных участках. Каждый раз проводим анализ и вносим коррективы, чтобы делать это максимально оперативно", - сказал командующий.

Как отмечается, Балан проинспектировал отдельные позиции гвардейских подразделений, вовлеченных в проведение операции объединенных сил (ООС) с целью изучения состояния дел и готовности к наращиванию возможностей для выполнения задач, которые возложены на Нацгвардию, а также изучил вопросы взаимодействия с другими структурами и подразделениями, задействованными в ООС.

Теги: #командующий #нацгвардия #готовность #украина
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