"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поездов в Черновицкую область из-за улучшения эпидемиологической ситуации

"Укрзализныця" (УЗ) оперативно восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования в Черновицкую область с 00:01 22 апреля 2021 года.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью УЗ в среду, это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому в регионе отменяется красный уровень эпидемической опасности.

Согласно сообщению, восстанавливается курсирование по полноценным маршрутам таких поездов:

№7/8 "Киев-Черновцы-Киев";

№117/118 "Киев-Черновцы-Киев";

№135/136 "Одесса-Черновцы-Одесса";

№357/358 "Киев-Рахов-Киев".