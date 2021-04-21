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20:57 21.04.2021

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поездов в Черновицкую область из-за улучшения эпидемиологической ситуации

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"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поездов в Черновицкую область из-за улучшения эпидемиологической ситуации

"Укрзализныця" (УЗ) оперативно восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования в Черновицкую область с 00:01 22 апреля 2021 года.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью УЗ в среду, это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому в регионе отменяется красный уровень эпидемической опасности.

Согласно сообщению, восстанавливается курсирование по полноценным маршрутам таких поездов:

№7/8 "Киев-Черновцы-Киев";

№117/118 "Киев-Черновцы-Киев";

№135/136 "Одесса-Черновцы-Одесса";

№357/358 "Киев-Рахов-Киев".

Теги: #карантин #укрзализныця
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