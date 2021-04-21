Полиция проверила "титушек", задержанных на въезде на Харьковскую область, они покинули территорию области

Полиция проверила мужчин спортивного телосложения, которые в среду утром направлялись в Харьковскую область из других областей тремя организованными группами и были остановлены правоохранителями в ходе отработки оперативной информации о возможном приезде людей для участия в провокациях.

"У всех граждан при осмотре запрещенных к обороту предметов и вещей не обнаружено. Данных об их причастности к преступной деятельности работники полиции во время проверки не установили. Полицейские провели с ними профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений, после чего они были отпущены", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В отделе коммуникаций уточнили также, что все эти люди покинули территорию Харьковской области.

У одного из доставленных в полицию, 38-летнего полтавчанина, во время личного досмотра правоохранители изъяли предмет, похожий на телескопическую дубинку и нож с надписью "Гербер". По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Мужчина обязан являться в отдел полиции для сотрудничества со следствием.

В полиции сообщили, что в одном из остановленных автобусов ехала группа мужчин из г.Днепр (возраст - от 21 до 50 лет), в другом - жители г.Полтава и Полтавской области (возраст - от 23 до 47 лет), в третьем - жители г.Лисичанск и г.Северодонецк Луганской области (возраст - от 20 до 58 лет).

Ранее в среду начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что в рамках масштабных антитеррористических учений, которые проходят сейчас в Харьковской области, СБУ пресекла попытку нескольких групп "титушек" общей численностью более 60 человек проникнуть на территорию региона. "Автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области", - написал он на своей странице в Facebook .

По информации спецслужбы, эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии горсовета в среду, 21 апреля. "Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины", - отметил Абдула.