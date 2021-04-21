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20:53 21.04.2021

Правительство Молдовы хочет осмотреть автомобиль посольства Украины, в котором судью Чауса предположительно вывезли из страны

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Правительство Молдовы хочет осмотреть автомобиль посольства Украины, в котором судью Чауса предположительно вывезли из страны

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы направило Украине ноту с просьбой разрешить осмотреть автомобиль украинского посольства, в котором предположительно был вывезен из страны похищенный украинский судья Николай Чаус.

"МИДЕИ направило в Киев официальную ноту с просьбой разрешить осмотреть транспортное средство, на котором Чауса предположительно вывезли с территории Молдовы и поискать улики, которые могли бы это подтвердить", - заявил глава правительства Молдовы Аурелиу Чокой, пишет издание "Publika".

Отмечается также, что Министерство внутренних дел Молдовы обнаружило три автомобиля, на которых передвигались вероятные похитители, и установили маршрут их передвижения. Кроме того, появились сообщения о том, что похищенный судья был вывезен из Молдовы на автомобиле посольства Украины, при участии украинского военного атташе.

Чокой подтвердил, что у правоохранителей есть подозрения в отношении одного из сотрудников посольства Украины, однако подчеркнул, что это подозрение не доказано.

"Подозреваемый есть, и это подозрение должно быть доказано. Мы сделали запрос на то, чтобы с этим сотрудником посольства поговорили представители Генпрокуратуры. Чтобы он дал разъяснения", - заявил он.

Он также отметил, что украинская сторона оказывает содействие молдавским властям в расследовании.

"Давайте вместе посмотрим, что же произошло. У меня такое впечатление, что у Киева тоже есть вопросы относительно того, что же это было", - подчеркнул Чокой.

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду в понедельник возмутилась похищением в Кишиневе неизвестными скандально известного судьи из Украины Николая Чауса. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению украинского судьи.

Ряд молдавских СМИ пишут, что похищенного судью Чауса увезли в Румынию.

В украинских СМИ появились версии, что Чауса похитили сотрудники ГУР, чтобы дискредитировать свидетеля по делу "вагнергейт".

Парламент Молдовы создал в пятницу комиссию по расследованию обстоятельств предполагаемого похищения Чауса.

В свою очередь, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка для дачи объяснений относительно похищения Чауса.

Чаус – бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным украинской прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками.

Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках.

Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Он прилетел в Кишинев на частном самолёте нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища.

Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

В середине марта 2021 г. коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу политического убежища в Молдове. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

В Украине ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.

 

Теги: #похищение #молдова #украина #чаус
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