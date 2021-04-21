Верховный суд постановил отменить решение суда первой инстанции о бездеятельности ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87

Верховный суд Украины постановил отменить решение суда первой инстанции, которым была признана бездеятельность Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) и на нее было возложено обязательство установить результаты выборов и признать избранным народного депутата в округе №87 (центр – г.Надворная Ивано-Франковской области).

Как сообщается на странице Верховного суда в Facebook, на заседании в среду была удовлетворена апелляционная жалоба, поданная Центризбиркомом и представителем кандидата Александра Шевченко на решение суда первой инстанции по иску партии "Слуга народа", обжаловавшей деятельность ЦИК.

"Суд первой инстанции, частично удовлетворив иск, признал противоправной бездеятельность ЦИК, допущенную с 15 апреля, и обязал ее установить результаты выборов и признать избранным народного депутата в округе. Это решение в апелляционном порядке обжаловала ЦИК и адвокат - представитель кандидата в народные депутаты Украины Александра Шевченко. Верховный Суд удовлетворил апелляционные жалобы полностью", - говорится в сообщении.

В Верховном суде отметили, что с 12 апреля до момента обращения истца с настоящим иском (15 апреля) продолжались судебные процессы по административным делам, которые повлияли на установление итогов и результатов промежуточных выборов народного депутата Украины в округе №87, состоявшихся 28 марта.

"Верховный Суд пришел к выводу о том, что на дату обращения истца в суд с настоящим иском ЦИК не было допущено противоправной бездеятельности по неустановлению результатов выборов, поскольку продолжавшиеся судебные споры и наличие объективной необходимости выяснения всех обстоятельств установления итогов голосования и обеспечения законного и достоверного установления результатов выборов имели существенное значение и влияние на определение результатов выборов… Поэтому решение суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований необходимо отменить с принятием нового решения в этой части - об отказе в удовлетворении исковых требований", - сообщили в суде.

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. Эти решения были обжалованы.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети "Опора" сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

16 апреля ЦИК приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии №87 с пометкой "Уточненный". Глава комиссии Олег Диденко рассказал о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола окружной комиссией.