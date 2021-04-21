События

20:50 21.04.2021

Верховный суд постановил отменить решение суда первой инстанции о бездеятельности ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87

3 мин читать
Верховный суд постановил отменить решение суда первой инстанции о бездеятельности ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87

Верховный суд Украины постановил отменить решение суда первой инстанции, которым была признана бездеятельность Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) и на нее было возложено обязательство установить результаты выборов и признать избранным народного депутата в округе №87 (центр – г.Надворная Ивано-Франковской области).

Как сообщается на странице Верховного суда в Facebook, на заседании в среду была удовлетворена апелляционная жалоба, поданная Центризбиркомом и представителем кандидата Александра Шевченко на решение суда первой инстанции по иску партии "Слуга народа", обжаловавшей деятельность ЦИК.

"Суд первой инстанции, частично удовлетворив иск, признал противоправной бездеятельность ЦИК, допущенную с 15 апреля, и обязал ее установить результаты выборов и признать избранным народного депутата в округе. Это решение в апелляционном порядке обжаловала ЦИК и адвокат - представитель кандидата в народные депутаты Украины Александра Шевченко. Верховный Суд удовлетворил апелляционные жалобы полностью", - говорится в сообщении.

В Верховном суде отметили, что с 12 апреля до момента обращения истца с настоящим иском (15 апреля) продолжались судебные процессы по административным делам, которые повлияли на установление итогов и результатов промежуточных выборов народного депутата Украины в округе №87, состоявшихся 28 марта.

"Верховный Суд пришел к выводу о том, что на дату обращения истца в суд с настоящим иском ЦИК не было допущено противоправной бездеятельности по неустановлению результатов выборов, поскольку продолжавшиеся судебные споры и наличие объективной необходимости выяснения всех обстоятельств установления итогов голосования и обеспечения законного и достоверного установления результатов выборов имели существенное значение и влияние на определение результатов выборов… Поэтому решение суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований необходимо отменить с принятием нового решения в этой части - об отказе в удовлетворении исковых требований", - сообщили в суде.

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. Эти решения были обжалованы.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети "Опора" сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

16 апреля ЦИК приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии №87 с пометкой "Уточненный". Глава комиссии Олег Диденко рассказал о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола окружной комиссией.

Теги: #надворная #верховный_суд #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:34 21.04.2021
Украинские военнослужащие достаточно обучены, мотивированы и имеют боевой опыт – командующий Нацгвардии

Украинские военнослужащие достаточно обучены, мотивированы и имеют боевой опыт – командующий Нацгвардии

20:53 21.04.2021
Правительство Молдовы хочет осмотреть автомобиль посольства Украины, в котором судью Чауса предположительно вывезли из страны

Правительство Молдовы хочет осмотреть автомобиль посольства Украины, в котором судью Чауса предположительно вывезли из страны

19:42 21.04.2021
По всей Украине на выходных и до вторника ожидаются ночные заморозки

По всей Украине на выходных и до вторника ожидаются ночные заморозки

18:42 21.04.2021
Украина стала членом Международной организации законодательной метрологии

Украина стала членом Международной организации законодательной метрологии

16:23 21.04.2021
Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Музее национальной истории в Дании

Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Музее национальной истории в Дании

15:16 21.04.2021
В Раду проходят пять партий, "Евросолидарность" почти сравнялась со "Слугой народа", разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается

В Раду проходят пять партий, "Евросолидарность" почти сравнялась со "Слугой народа", разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается

15:00 21.04.2021
Асад будет баллотироваться на пост президента Сирии

Асад будет баллотироваться на пост президента Сирии

11:57 21.04.2021
Более 60% украинцев считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией - опрос

Более 60% украинцев считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией - опрос

11:14 21.04.2021
Украина введет 56% спецпошлину на импорт роз

Украина введет 56% спецпошлину на импорт роз

09:18 21.04.2021
Госдеп не видит признаков того, что Украина провоцирует активность РФ вдоль своих границ

Госдеп не видит признаков того, что Украина провоцирует активность РФ вдоль своих границ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дипломат посольства РФ покинул территорию Украины, а украинский консул - территорию РФ

Кабмин обнародовал Национальный план вакцинации от COVID-19

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

Черновицкая область с 22 апреля переходит из "красной" в "желтую" зону эпидопасности

Кравчук: Зеленский поставил Путина в сложную ситуацию, предложив встретиться на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поездов в Черновицкую область из-за улучшения эпидемиологической ситуации

Полиция проверила "титушек", задержанных на въезде на Харьковскую область, они покинули территорию области

В Греции начнут отменять эпидемиологические ограничения в начале мая, откроют школы, бары и рестораны - СМИ

Владелец оппозиционного телеканала Руруа будет помилован 27 апреля - администрация президента Грузии

Разумков назвал главной задачей власти сделать все, чтобы молодежь оставалась в Украине

Зеленский поговорил с генсеком ООН о вакцинации, ситуации на границе с РФ и о Крымской платформе

Дипломат посольства РФ покинул территорию Украины, а украинский консул - территорию РФ

Экс-топ-менеджеров "Укринмаша" уличили в растрате 3,5 млн грн - НАБУ

Кабмин обнародовал Национальный план вакцинации от COVID-19

ВАКС оставил в силе арест одного из адвокатов, уличенных в получении $100 тыс. взятки для передачи судье ОАСК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА