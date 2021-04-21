Владелец оппозиционного телеканала Руруа будет помилован 27 апреля - администрация президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили издаст акт о помиловании находящегося в заключении совладельца телеканала "Пирвели ТВ" Георгия Руруа 27 апреля, сразу же после того, как депутаты от оппозиции войдут в парламент, сообщает в среду администрация главы республики.

19 апреля Зурабишвили заявила на брифинге, что готова помиловать Руруа лишь после вступления в силу соглашения между властями и оппозицией по выводу страны из политического кризиса.

Такое соглашение было подписано 20 апреля и депутаты от трех оппозиционных партий приняли решение о прекращении бойкота парламента.

В подписанном документе, подготовленном Евросоюзом и США, отдельным пунктом говорится об освобождении Руруа, которого в оппозиции считают политическим заключенным, а власти - преступником. Руруа был приговорен в 2020 году к четырехлетнему заключению за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия.