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19:52 21.04.2021

Разумков назвал главной задачей власти сделать все, чтобы молодежь оставалась в Украине

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Разумков назвал главной задачей власти сделать все, чтобы молодежь оставалась в Украине

Власть должна сделать все возможное, чтобы молодежь оставалась работать в Украине, отмечает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"В начале года Верховная Рада учредила премии для лучших участников внешнего независимого оценивания. Получить по 100 тысяч гривень смогут 30 выпускников. Это хороший стимул учиться именно тут", - цитирует пресс-служба аппарата Верховной Рады слова Разумкова на встрече с преподавателями и студентами Волынского национального университета им.Леси Украинки в среду.

Председатель парламента отметил, что обучение в украинских учреждениях высшего образования создает хороший фундамент для понимания многих процессов, как в обществе, так и в различных отраслях экономики.

Спикер парламента поздравил преподавательский состав и студентов университета с тем, что их ВУЗ в 2020 году переместился со 128-го на 22-е место в рейтинге высших учебных заведений "Топ-200 Украина". "Ваш университет имеет серьезное достижение за прошлый год… Это достаточно серьезный показатель", - подчеркнул Разумков.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады в среду находится с рабочей поездкой в Волынской области.

Теги: #трудоустройство #молодежь #спикер
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