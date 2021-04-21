По всей Украине на выходных и до вторника ожидаются ночные заморозки

Ночью 24 апреля в западных и северных областях Украины, а ночью 25-27 апреля по всей Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0…-3°С (II уровень опасности, оранжевый), сообщает Укргидрометцентр.

При этом в южных областях, а 24 апреля и в центральных ожидаются заморозки на поверхности почвы 0…-5°С (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области ночью 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0…-3°С (II уровень опасности, оранжевый).