События

19:42 21.04.2021

По всей Украине на выходных и до вторника ожидаются ночные заморозки

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По всей Украине на выходных и до вторника ожидаются ночные заморозки

Ночью 24 апреля в западных и северных областях Украины, а ночью 25-27 апреля по всей Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0…-3°С (II уровень опасности, оранжевый), сообщает Укргидрометцентр.

При этом в южных областях, а 24 апреля и в центральных ожидаются заморозки на поверхности почвы 0…-5°С (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области ночью 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0…-3°С (II уровень опасности, оранжевый).

Теги: #погода #украина
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Интерфакс-Украина
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