Украина стала членом Международной организации законодательной метрологии

Украина с 3 апреля получила статус полноправного члена Международной организации законодательной метрологии (OIML), сообщило Министерство экономики.

"20 апреля 2021 года Минэкономики получило официальное сообщение Министерства иностранных дел Французской Республики о получении Украиной с 3 апреля 2021 статуса полноправного члена Международной организации законодательной метрологии (OIML)", – указало министерство на сайте в среду.

Как напомнил министр экономики Игорь Петрашко, Украина с 1997 года была членом-корреспондентом OIML.

Получение полноправного членства позволит Украине голосовать во всех заседаниях организации и участвовать в работе технических комитетов, разработке новых документов, а также вносить предложения в Стратегию организации. Украина также сможет участвовать в системе сертификации OIML. Сертификаты признаются всеми государствами-членами организации, в частности, государствами-членами ЕС, странами Северной и Южной Америки, Африки и Азии, напомнило министерство.

"Полноправное членство позволит национальным производителям средств измерительной техники поставлять свою продукцию на рынки государств-членов организации без проведения дополнительных процедур их оценки. Кроме того, обретение Украиной членства в OIML является важным для выполнения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также существенным шагом на пути к заключению "промышленного безвиза", - подчеркнул министр.