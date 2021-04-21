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18:39 21.04.2021

Кабмин обнародовал Национальный план вакцинации от COVID-19

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Кабмин обнародовал Национальный план вакцинации от COVID-19

Украина планирует с мая выйти на 5,65 млн прививок от COVID-19 ежемесячно с 2,66 млн в апреле, чтобы до конца года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения для формирования коллективного иммунитета.

Это предусмотрено Национальным планом вакцинопрофилактики COVID-19 на этот год, который правительство утвердило 12 апреля распоряжением №340 и обнародовало в среду.

Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech. Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).

Поставки вакцины Novavax запланированы с августа – по 2 млн доз в месяц. Данных о поставке 10 млн доз Pfizer/BioNTech в плане нет (ранее пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщала о заключении соответствующего договора с компанией).

Теги: #вакцинация #план #кабмин
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