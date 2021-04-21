ВАКС оставил в силе арест одного из адвокатов, уличенных в получении $100 тыс. взятки для передачи судье ОАСК

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога адвокату, который вместе с еще одним адвокатом, был разоблачен на получении $100 тысяч неправомерной выгоды для дальнейшей её передачи судье Окружного административного суда города Киева, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Апелляция ВАКС оставила в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 35,185 млн грн одному из адвокатов, которых НАБУ разоблачило на получении $100 тыс. с целью дальнейшей передачи судьям ОАСК для принятия "нужного" решения по делу", - указывается в сообщении на телеграм-канале НАБУ в среду.

Как сообщалось, 9 апреля ВАКС отправил адвоката, сотрудника Службы внешней разведки и брата председателя Окружного админсуда Павла Вовка Юрия Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой залога в 35 млн 185 тыс. грн. Второму фигуранту дела, адвокату Юрию Донцу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 951 тыс. гривен. После внесения залога он был освобожден из СИЗО

По версии следствия, адвокаты Зонтов и Донец в начале 2021 года работали со страховой компанией "АКС Кэпитал". Тогда фирма, интересы которой в суде представлял Донец, подала в Окружной админсуд иск против Государственной налоговой службы.

Адвокатов "сдал" правоохранителям ликвидатор "АКС Кэпитал" Коваленко, которого подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась. Следствие считает, что Донец во время встречи с Коваленко предложил ему за $100 тыс. организовать решение в пользу страховой компании.

После этого адвокат привлек Зонтова из-за его родственных связей с главой ОАСК. В январе 2021 года Коваленко написал заявление в НАБУ о подстрекательстве к даче взятки. 25 марта Коваленко передал Донцу первый транш в размере $10 тыс. 29 марта Коваленко сказали, что с судьей окончательно договорились о решении и до 5 апреля ей надо передать остаток взятки.

В НАБУ утверждают, что с $90 тыс., которые Коваленко 5 апреля передал Донцу, $10 тыс. адвокат оставил себе. Второму фигуранту дела о передаче взятки продолжат избирать меру пресечения в пятницу утром.