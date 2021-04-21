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18:22 21.04.2021

Черновицкая область с 22 апреля переходит из "красной" в "желтую" зону эпидопасности

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Черновицкая область с 22 апреля переходит из "красной" в "желтую" зону эпидопасности

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании в среду вывела Черновицкую область из "красной" зоны эпидемиологической опасности, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 22 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в Телеграмм-канале.

 

Теги: #черновицкая_область #зона
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