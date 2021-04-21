Дорожники ремонтируют подъезд к заповеднику Аскания-Нова – "Укравтодор"

Дорожники Херсонской области проводят средний ремонт подъезда к биосферному заповеднику "Аскания-Нова" между с. Чкалово и пгт Аскания Нова.

Как сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook в среду, работы выполняет подрядчик ЧАО "Хмельницкое ДСП-56".

В настоящее время на указанном участке проводится холодное фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, стабилизация грунтового основания земляного полотна с применением геотекстильного материала толщиной 20 см, ликвидация локальных просадок покрытия.

В планах - выполнить еще следующие работы: устроить выравнивающий слой основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси ЩПС-20, обработанной цементом средней толщиной 18 см; уложить выравнивающий слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см, а также 5-см слой покрытия с ЩМА-15; обустроить автобусные остановки; осуществить монтаж металлического барьерного ограждения; установить дорожную разметку пластиком холодного нанесения и дорожные знаки.

Как сообщалось, в 2021 году "Укравтодор" планирует отремонтировать и построить 4,5 тыс. км дорог госзначения во всех областях. Кроме того, планируется построить и обновить 150 мостов и путепроводов.