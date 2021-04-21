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17:58 21.04.2021

Кабмин утвердил план мер по противодействию домашнему насилию

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Кабмин утвердил план мер по противодействию домашнему насилию

Кабинет министров Украины утвердил план неотложных мер по предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защиты прав лиц, пострадавших от такого насилия.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, планом, в частности, предусмотрено формирование кадрового обеспечения уполномоченных органов в сфере предупреждения и противодействия домашнему насилию, обеспечение работы служб поддержки пострадавших, совершенствование нормативно-правовой базы для защиты пострадавших, повышение эффективности работы мобильных групп реагирования на случаи совершения домашнего насилия с учетом успешного опыта и региональной специфики.

Также план предусматривает совершенствование организации работы подразделений ювенальной превенции Национальной полиции с детьми-обидчиками, а также информирование населения о правах пострадавших от домашнего насилия и механизме их реализации.

Теги: #домашнее_насилие #меры #кабмин
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