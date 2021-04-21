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17:40 21.04.2021

Зеленский обсудил с премьером Словакии совместный погранконтроль и работу аэропорта в Ужгороде

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Зеленский обсудил с премьером Словакии совместный погранконтроль и работу аэропорта в Ужгороде

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности в сфере транспорта и приграничного сотрудничества.

Как сообщается на сайте главы украинского государства, Зеленский подчеркнул заинтересованность украинской стороны в скорейшем возобновлении полноценной работы международного аэропорта "Ужгород".

"Рассчитываю на вашу личную поддержку в завершении Словакией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения по аэропорту "Ужгород" в скором времени. Надеюсь, что уже вскоре мы сможем возобовить полноценную работу аэропорта", - подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что для обеих стран важно, чтобы пересечение границы было максимально благоприятным. "Важно наладить совместный пограничный и таможенный контроль со Словакией. Это также поможет нам в борьбе с контрабандой. Прошу вашего содействия в ускорении заключения соглашения о совместном погранично-таможенном контроле на границе между нашими странами", - сказал он.

Зеленский пригласил Хегера посетить Украину с визитом, чтобы обсудить вопросы двустороннего экономического сотрудничества и налаживание сотрудничества между Украиной и Словакией.

Теги: #словакия #ужгород #зеленский #аэропорт
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