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17:11 21.04.2021

В Одесском порту проверяют контейнеры с сигаретами, якобы для Duty Free

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В Одесском порту проверяют контейнеры с сигаретами, якобы для Duty Free

Государственная пограничная служба Украины сообщает о блокировании масштабной схемы введения в незаконный оборот сигарет, якобы предназначенных для реализации в магазинах беспошлинной торговли сети Duty Free.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, сделка предусматривала ввоз этих сигарет в Украину из ОАЭ и других стран и дальнейшее незаконное перемещение в страны Евросоюза.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся скоординированные мероприятия в рамках дела и во исполнение постановлений суда на проведение осмотра. Проверяются 12 контейнеров с грузом сигарет, которые находятся на терминалах Одесского МТП.

Сообщается, что на сигаретах отсутствует маркировка об использовании в беспошлинной торговли.

Контейнеры накапливались в порту в течение февраля-апреля. Возможность незаконных сделок подтверждает и тот факт, что до сих пор груз не подавался для надлежащего оформления.

В Госпогранслужбе также отмечают, что в феврале пограничники также информировали Одесскую таможню о необходимости проведения осмотров контейнеров.

Теги: #порт #сигареты #контрабанда
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