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17:17 21.04.2021

Королева Великобритании в день рождения поблагодарила всех за поддержку после смерти принца Филиппа

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Королева Великобритании в день рождения поблагодарила всех за поддержку после смерти принца Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения и поддержал после смерти ее супруга принца Филиппа.

"Сегодня я получила много сообщений с пожеланиями по случаю моего 95-летия, что я очень ценю. Хотя в семье мы переживаем период большой печали, нам всем было приятно услышать слова уважения в адрес моего мужа от жителей Соединенного королевства, содружества и всего мира. Моя семья и я хотели бы поблагодарить вас за всю ту поддержку и доброту, которую вы проявили в эти дни", - говорится в заявлении королевы, опубликованном в Твиттере.

Королева проводит день рождения в Виндзорском замке в трауре по супругу, принцу Филиппу, который ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет.

Обычно Елизавета II отмечает свой день рождения в апреле в семейном кругу, а в полдень в Лондоне устраивают салют в честь королевы.

В прошлом году салют отменили из-за пандемии коронавируса, в этом году, вероятно, салюта также не будет из-за траура. Официальный период траура продлится до 23 апреля.

Елизавета II традиционно празднует два дня рождения: один календарный - 21 апреля, а другой - государственный, обычно во вторую субботу июня.

Теги: #елизавета_ii #благодарность
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