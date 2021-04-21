События

17:13 21.04.2021

Кравчук: Зеленский поставил Путина в сложную ситуацию, предложив встретиться на Донбассе

1 мин читать
Кравчук: Зеленский поставил Путина в сложную ситуацию, предложив встретиться на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поставил в сложное положение президента России Владимира Путина своим предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса, считает первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

"У России есть трудности. На встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" (19 апреля – ИФ), когда обсуждались кластеры, Россия озвучила предложение провести переговоры на линии разграничения на Донбассе ... И Владимир Зеленский использовал это. Он сказал, что хочет идти дальше, и предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Теперь Путин поставлен в очень сложную ситуацию, потому что отказ будет означать, что он не поддерживает свою же, российскую, позицию", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

При этом он отметил, что "не знает, состоится ли в действительности такая встреча, поскольку Путин может отказаться от встречи с Зеленским непосредственно на территории Украины".

Кроме того, Кравчук заявил, что "сам готов встретиться с президентом России для обсуждения ситуации на Донбассе".

"Безусловно, хоть сегодня. Мне есть что сказать Путину. Мне есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине", - добавил он.

Теги: #кравчук #зеленский #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:16 21.04.2021
Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии - Корниенко

Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии - Корниенко

17:40 21.04.2021
Зеленский обсудил с премьером Словакии совместный погранконтроль и работу аэропорта в Ужгороде

Зеленский обсудил с премьером Словакии совместный погранконтроль и работу аэропорта в Ужгороде

16:49 21.04.2021
Упоминание Путиным Украины в ежегодном послании могло бы сорвать его план поторговаться с США, считает Рахманин

Упоминание Путиным Украины в ежегодном послании могло бы сорвать его план поторговаться с США, считает Рахманин

16:29 21.04.2021
Ермак: коррупционно-олигархическая система сопротивляется реформам Зеленского, но это его не остановит

Ермак: коррупционно-олигархическая система сопротивляется реформам Зеленского, но это его не остановит

15:53 21.04.2021
Путин не упомянул об Украине в послании Федсобранию из-за возможной встречи с Байденом, считает нардеп Геращенко

Путин не упомянул об Украине в послании Федсобранию из-за возможной встречи с Байденом, считает нардеп Геращенко

15:28 21.04.2021
Запад должен дать понять Кремлю, что он не может устанавливать собственные "красные линии" там, где вздумается - Огрызко

Запад должен дать понять Кремлю, что он не может устанавливать собственные "красные линии" там, где вздумается - Огрызко

15:04 21.04.2021
Путин в послании к Федсобранию не затронул тему Украины как не актуальную для россиян в преддверии выборов в Госдуму – политологи

Путин в послании к Федсобранию не затронул тему Украины как не актуальную для россиян в преддверии выборов в Госдуму – политологи

22:42 20.04.2021
Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

21:22 20.04.2021
Зеленский образовал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте президента

Зеленский образовал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте президента

17:52 20.04.2021
Зеленский лишил гражданства трех украинских контрабандистов неделю назад – источник

Зеленский лишил гражданства трех украинских контрабандистов неделю назад – источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве обстреляли работников КП, ремонтировавших дорожное покрытие, один человек ранен

Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи

Кабмин продлевает режим чрезвычайной ситуации до 30 июня - Шмыгаль

В Киеве за сутки 965 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек

В Харьковской области задержаны автобусы с "титушками", направленные пророссийской политсилой для протестных акций

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил план мер по противодействию домашнему насилию

Закон о призыве резервистов изменен под принципы стран НАТО – Таран

Королева Великобритании в день рождения поблагодарила всех за поддержку после смерти принца Филиппа

В Одесском порту проверяют контейнеры с сигаретами, якобы для Duty Free

"Батькивщина" будет помогать гражданам в борьбе с земельным рейдерством - Тимошенко

Задержан мужчина, стрелявший в работников, ремонтировавших дорожное покрытие в Киеве

Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Музее национальной истории в Дании

Новым главой МИД Чехии стал Якуб Кулганек

Более 48 тыс. киевлян получат матпомощь от городских властей к годовщине Чернобыльской трагедии - Кличко

ГП "Антонов" передаст в управление ВАКС одно из своих зданий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА