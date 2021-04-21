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16:29 21.04.2021

Ермак: коррупционно-олигархическая система сопротивляется реформам Зеленского, но это его не остановит

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Ермак: коррупционно-олигархическая система сопротивляется реформам Зеленского, но это его не остановит

Присутствующая в стране коррупционно-олигархическая система оказывает мощное сопротивление деятельности президента по реализации реформ, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Коррупционно-олигархическая система, как многоголовая гидра, и не думает сдаваться, поэтому ежедневно устраивает мощное сопротивление. Она пытается разрушить наши усилия, очень часто подыгрывая при этом внешним врагам нашей страны. Но Владимира Зеленского это не остановит", - написал Ермак на своей странице в соцсети Фейсбук во вторую годовщину со дня проведения в Украине второго тура президентских выборов.

По словам руководителя Офиса президента, Зеленский "действительно любит Украину и делает все для ее процветания, при этом каждый в команде президента мечтает видеть Украину сильной, богатой и комфортной для всех граждан".

Он добавил, что два года назад "народ Украины ощутил необходимость в изменениях и выбрал принципиально нового лидера". "Украинцы выбрали честного и искреннего президента, который остается, в первую очередь, человеком… Тот день стал началом широкомасштабных изменений в стране. История новой, европейской и процветающей Украины только начинается", - подытожил Ермак.

 

Теги: #зеленский #ермак #борьба
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