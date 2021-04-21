События

16:23 21.04.2021

Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Музее национальной истории в Дании

1 мин читать
Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Музее национальной истории в Дании

В рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов состоялся запуск аудиогида в Музее национальной истории королевской резиденции Фредериксборг в Дании, сообщается на сайте главы государства.

"Дипломатические отношения между Украиной и Королевством Дания приближаются к 30-летнему юбилею. В течение этого периода наши страны реализовали много проектов в культурной, гуманитарной и экологической сферах. Всего неделю назад начал свою деятельность украинско-датский молодежный дом в Киеве, а уже сегодня мы запустили украиноязычный аудиогид в замке Фредериксборг, известном как Музей национальной истории Дании", - цитирует Зеленскую пресс-служба президента.

Как сообщается, "украинский аудиогид в Дании стал 15-м по счету проектом, внедренным первой леди Украины и первым в направлении Скандинавии".

Запуск аудиогида стал возможным благодаря поддержке Министерства иностранных дел Украины, посольства Украины в Королевстве Дания, а также Музея национальной истории в замке Фредериксборг.

Замок-дворец Фредериксборг был построен в первых десятилетиях XVII века как резиденция короля Кристиана IV и является крупнейшим замком эпохи Возрождения в Скандинавии.

С 1878 года замок превратился в Музей национальной истории, основу которого составляли произведения искусства, собранные королевской семьей.

Теги: #зеленская #украина #дания #аудиогид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:57 21.04.2021
Более 60% украинцев считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией - опрос

Более 60% украинцев считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией - опрос

11:14 21.04.2021
Украина введет 56% спецпошлину на импорт роз

Украина введет 56% спецпошлину на импорт роз

09:18 21.04.2021
Госдеп не видит признаков того, что Украина провоцирует активность РФ вдоль своих границ

Госдеп не видит признаков того, что Украина провоцирует активность РФ вдоль своих границ

08:21 21.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 14 720 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 14 720 человек – Степанов

08:10 21.04.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

05:02 21.04.2021
Боррель подтвердил поддержку Евросоюзом Украины

Боррель подтвердил поддержку Евросоюзом Украины

04:02 21.04.2021
Оперативнику харьковского УСБУ, получившему $5 тысяч за разглашение персональных данных, грозит до 10 лет тюрьмы – ГБР

Оперативнику харьковского УСБУ, получившему $5 тысяч за разглашение персональных данных, грозит до 10 лет тюрьмы – ГБР

22:58 20.04.2021
Париж и Берлин стремятся не допустить эскалации на границах Украины - министр обороны Франции

Париж и Берлин стремятся не допустить эскалации на границах Украины - министр обороны Франции

22:54 20.04.2021
Празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещено – Тищенко

Празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещено – Тищенко

22:42 20.04.2021
Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кравчук: Зеленский поставил Путина в сложную ситуацию, предложив встретиться на Донбассе

В Киеве обстреляли работников КП, ремонтировавших дорожное покрытие, один человек ранен

Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи

Кабмин продлевает режим чрезвычайной ситуации до 30 июня - Шмыгаль

В Киеве за сутки 965 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил план мер по противодействию домашнему насилию

Закон о призыве резервистов изменен под принципы стран НАТО – Таран

Зеленский обсудил с премьером Словакии совместный погранконтроль и работу аэропорта в Ужгороде

Королева Великобритании в день рождения поблагодарила всех за поддержку после смерти принца Филиппа

Кравчук: Зеленский поставил Путина в сложную ситуацию, предложив встретиться на Донбассе

В Одесском порту проверяют контейнеры с сигаретами, якобы для Duty Free

"Батькивщина" будет помогать гражданам в борьбе с земельным рейдерством - Тимошенко

Задержан мужчина, стрелявший в работников, ремонтировавших дорожное покрытие в Киеве

Ермак: коррупционно-олигархическая система сопротивляется реформам Зеленского, но это его не остановит

Новым главой МИД Чехии стал Якуб Кулганек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА