Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Музее национальной истории в Дании

В рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов состоялся запуск аудиогида в Музее национальной истории королевской резиденции Фредериксборг в Дании, сообщается на сайте главы государства.

"Дипломатические отношения между Украиной и Королевством Дания приближаются к 30-летнему юбилею. В течение этого периода наши страны реализовали много проектов в культурной, гуманитарной и экологической сферах. Всего неделю назад начал свою деятельность украинско-датский молодежный дом в Киеве, а уже сегодня мы запустили украиноязычный аудиогид в замке Фредериксборг, известном как Музей национальной истории Дании", - цитирует Зеленскую пресс-служба президента.

Как сообщается, "украинский аудиогид в Дании стал 15-м по счету проектом, внедренным первой леди Украины и первым в направлении Скандинавии".

Запуск аудиогида стал возможным благодаря поддержке Министерства иностранных дел Украины, посольства Украины в Королевстве Дания, а также Музея национальной истории в замке Фредериксборг.

Замок-дворец Фредериксборг был построен в первых десятилетиях XVII века как резиденция короля Кристиана IV и является крупнейшим замком эпохи Возрождения в Скандинавии.

С 1878 года замок превратился в Музей национальной истории, основу которого составляли произведения искусства, собранные королевской семьей.