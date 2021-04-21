Новым главой МИД Чехии стал Якуб Кулганек

Президент Чехии Милош Земан в среду назначил Якуба Кулганека министром иностранных дел, сообщает газета "Лидове новины".

На этом посту Кулганек заменил Томаша Петршичека, которого отправили в отставку в ранее в апреле. На протяжении примерно недели обязанности главы МИД исполнял глава МВД и первый вице-премьер Ян Гамачек.

Издание отмечает, что Кулганек - один из давних соратников социал-демократов, которых сейчас в Чехии возглавляет Гамачек.

Оппозиция Чехии раскритиковала это решение, указывает издание.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил нового главу МИД Чехии с назначением на должность.

"Поздравляем Якуба Кулганека с назначением министром иностранных дел Чешской Республики. Надеемся на совместное развитие прочного украинско-чешского партнерства во благо наших дружественных народов, а также на перспективу Украины в отношении ЕС и НАТО", - написал Кулеба в Twitter в среду.