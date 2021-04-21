Судьи ОАСК обратились к ПАСЕ, заявляя о незаконности ликвидации суда и угрозе независимости судебной власти в Украине

Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) обратились к Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с письмом о незаконности инициативы ликвидации суда и угрозе конституционного порядка в государстве.

"Судьи Окружного административного суда города Киева направили обращение к членам Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно существующих на сегодня угроз независимости судебной власти в Украине и инициативы президента Украины ликвидировать ОАСК при отсутствии определенных законодательством оснований", - говорится в сообщении ОАСК, размещенном на сайте суда в среду.

Судьи обратили внимание на то, что порядок ликвидации судебных учреждений определен Конституцией Украины и законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" и предусматривает необходимым условием инициативы по ликвидации суда наличие заключения Высшего совета правосудия.

"Нарушение предусмотренного законом порядка ликвидации суда ставит под угрозу конституционный порядок в государстве", - подчеркивают в ОАСК.

"Содержание законопроекта (о ликвидации ОАСК – ИФ) не направлено на изменение системы судоустройства, так как одновременно с ликвидацией создается тождественный по полномочиям и расположению суд. Его (законопроекта) содержание направлено на создание условий для увольнения работающих в нем судей и других работников", - говорится в сообщении.

В ОАСК подчеркивают, что законопроект не предусматривает возможность перевода судей в новый суд и не указывает способ сохранения гарантий независимости судей.

"Обращаясь к членам Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы, судьи отметили, что Конституция гарантирует невозможность привлечения судьи к ответственности за принятое им решение… Президент Украины как гарант соблюдения Конституции не может ставить под сомнение решение судьи вне порядка процессуального обжалования, а тем более - увольнять судей суда таким образом. Также президент не имеет возможности обвинять судей в коррупции, поскольку не существует ни одного приговора полномочного суда по этому вопросу в отношении судей и работников ОАСК", - подчеркивается в сообщении.

В ОАСК также указывают, что инициатива главы государства не была согласована с Высшим советом правосудия как независимым конституционным органом государственной власти и судейского управления.

В суде отмечают, что перевод судей из ликвидированных в создаваемые суды возможен исключительно на основании рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей, которая еще не создана.

"Очевидно, что начатая незаконная процедура увольнения всех судей ОАСК без их согласия, что запрещено пунктом 3.4. Европейской хартии закона "О статусе судей", а такие действия будут иметь негативное влияние на верховенство права и независимость судебной власти в Украине", - цитирует ОАСК письмо к ПАСЕ.

Как сообщалось, 13 апреля президент Украины внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" в связи с неэффективностью этого суда и неспособностью обеспечить запрос граждан на справедливость.

Законопроект о ликвидации ОАСК предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.

По словам заместителя главы парламентского комитета по вопросам госвласти Александра Качуры (фракция "Слуга народа"), рассмотрение законопроекта ожидается в ближайшее время и затягиваться не будет, но он не уверен, что это произойдет на текущей парламентской неделе.

Согласно ч.2 ст.125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент страны (после консультаций с Высшим советом правосудия).