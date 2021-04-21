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15:52 21.04.2021

ГП "Антонов" передаст в управление ВАКС одно из своих зданий

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ГП "Антонов" передаст в управление ВАКС одно из своих зданий

Государственное предприятие "Антонов" (Киев), входящее в государственный концерн "Укроборонпром", передаст свое здание в управление Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) с целью реструктуризации своей задолженности перед государственным бюджетом Украины.

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", соответствующее решение принял Кабинет министров Украины в среду.

"Сейчас задолженность "Антонова" перед государством составляет около 424 млн грн. Она возникла в результате выпуска в 2009 году ГП "Киевский авиационный завод" Авиант", правопреемником которого является ГП "Антонов", облигаций на сумму 858 млн грн под государственные гарантии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во исполнение распоряжения Кабмина ГП "Антонов" передаст свое здание площадью 4 285,70 кв. м, расположенное в Киеве на просп. Победы, 41, в управление ВАКС. Это даст возможность уменьшить задолженность авиапредприятия почти вдвое: согласно независимой оценке, рыночная стоимость упомянутого нежилого здания составляет почти 213 млн грн (с НДС).

"Это здание никогда не использовалась в производственных целях. фактически было непрофильным активом ГП "Антонов", что требовало немалых средств на ее содержание. Благодаря решению правительства Высший антикоррупционный суд получит необходимые помещения, а авиапредприятие уменьшит свои долги", - сказал заместитель генерального директора "Укроборонпрома" по управлению активами Мустафа Найем.

В концерне также напоминают, что 18 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О реструктуризации задолженности Государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения ВАКС помещением" (№3350).

Теги: #антонов #вакс
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