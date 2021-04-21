Научно-образовательное пространство "Музей науки" планируется построить в Мариуполе

Научно-образовательное пространство "Музей науки" будет создан в Мариуполе на базе Мариупольского государственного университета в рамках программы "Большое строительство", сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации.

Отмечается, что средства на строительство будут выделены из Государственного фонда регионального развития и частично из бюджета Мариупольского горсовета.

В облгосадминистрации напомнили, что в 2020 году, во время открытия первого в Украине современного интерактивного Музея науки Малой академии наук на базе Национального комплекса "Экспоцентр Украины", президент Владимир Зеленский поручил создать музеи науки в регионах Украины.

"Национальным центром МАНУ разработана стратегия развития музеев науки в регионах Украины, экспозиционная взаимосвязанность, локальная специфика и последовательность реализации проекта. Всего речь идет о создании 15 музейных пространств", - указано в сообщении

Исследовав ситуацию в стране, комиссия выделила три области (Львовская, Полтавская и Донецкая области), которые имеют необходимые помещения для создания музеев науки и готовы начать строительные работы.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил о старте проекта "Большая реставрация", в рамках которого за три года планируется восстановить и реставрировать 150 объектов культурного наследия - замков, крепостей, музеев и так далее. На 2021 год уже выделено 2 млрд грн на реализацию программы.