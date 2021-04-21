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14:48 21.04.2021

В Генштабе ВСУ призывают не распространять слухи относительно призывной кампании

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В Генштабе ВСУ призывают не распространять слухи относительно призывной кампании

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призывает граждан не пользоваться неподтвержденной информацией, не распространять слухов и тщательно проверять данные, которые непосредственно касаются Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Отмечается, что информация, которая распространяется в социальных сетях о якобы изменения сроков прохождения срочной военной службы не соответствует действительности.

"Учитывая информационные манипуляции со стороны Российской Федерации, направленные на создание в медиапространстве негативного имиджа Украины в целом и ее Вооруженных сил в частности, призываем пользоваться только проверенной информации, которую вы всегда можете найти на официальных страницах в социальных сетях ВС Украины, Генерального штаба, органов военного управления на сайте Вооруженных Сил Украины (www.zsu.gov.ua) и Министерство обороны Украины", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в соответствии со статьей 15 "О воинской обязанности и военной службе" на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

"Согласно статье 23 Закона Украины сроки срочной военной службы в календарном исчислении устанавливаются: для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, - до 18 месяцев; для лиц, которые на момент призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистр - до 12 месяцев", - подчеркивают в Генштабе.

Там добавляют, что срок прохождения срочной военной службы определяется законодательством Украины в зависимости от наличия у лица соответствующего степени высшего образования (магистр), а не от факта получения высшего образования.

"В настоящее время военнослужащие срочной военной службы в Вооруженных Силах Украины привлекаются в первую очередь для обеспечения жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме дислоцирующихся в Донецкой и Луганской областях) ", - отмечают в ВСУ.

Там добавляют, что военнослужащие срочной военной службы Вооруженных сил Украины по прежнему не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Теги: #генштаб #призывники
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