Кабмин упорядочил процесс подготовки и одобрения правительством планов выполнения решений СНБО

Кабинет министров Украины упорядочил процесс подготовки и одобрения правительством планов выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины были приняты изменения в регламент Кабинета министров. Изменения усовершенствуют механизмы планирования деятельности центральных органов исполнительной власти и определения порядка разработки и мониторинга выполнения программных документов Кабинета министров", - написал министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграм-канале.

В частности, правительство упорядочило процесс подготовки и одобрения Кабмином планов выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины. "Реализация таких планов и жесткий контроль за их выполнением позволят повысить исполнительскую дисциплину министерств и других органов власти при исполнении решений Совета национальной безопасности и обороны", - добавил Немчинов.

Также Кабмин привел в соответствие с требованиями действующего законодательства порядок подготовки Программы деятельности правительства, усовершенствовал процесс отчетности о ходе реализации этой программы, а также общегосударственных программ, принимаемых Верховной Радой.

Кроме того, определена четкая архитектура и требование к документам по вопросам планирования деятельности правительства, программных документов Кабмина (в том числе стратегий), особенностей их подготовки, согласования, сроков принятия и проведения мониторинга реализации.