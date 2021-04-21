Заблокирован несанкционированный отбор газа через мощности "Донецкоблгаза" - СБУ

Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачила масштабное хищение газа на Донбассе, сумма ущерба предварительно составляет 650 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Голубое топливо", которое принадлежало оператору газотранспортной системы Украины, разворовывалось через искусственное создание производственно-технологических затрат. Продукцию также могли поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой области", - сказано в сообщении.

По факту несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему "Донецкоблгаза" правоохранители провели в Донецкой области ряд обысков в офисах и на производственных мощностях компании.

Во время следственных действий изъяты документы по количеству поставленного природного газа оператором газотранспортной системы Украины; программный комплекс учета газа в "Донецкоблгазе", где осуществлялось несанкционированное вмешательство.

Изъятые материалы и оборудование направлены на экспертизу.

Продолжается досудебное следствие ч.5 ст.191, ч.3 ст.292, ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 19 марта 2021 года ввел санкции в отношении двух компаний из Гонконга (Китай), которые являются владельцами 49,9% "Донецкоблгаза".

В СБУ уточнили, что осуществляют досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц "Донецкоблгаза", направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение".

"Доля принадлежит компаниям с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ. Решением суда права передаются в управление АРМА", - отметили в ведомстве.

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 49,99% акций "Донецкоблгаза". Суд принял решение о передаче арестованных акций "Донецкоблгаза" НАК "Нафтогаз Украины".