События

14:25 21.04.2021

Заблокирован несанкционированный отбор газа через мощности "Донецкоблгаза" - СБУ

2 мин читать
Заблокирован несанкционированный отбор газа через мощности "Донецкоблгаза" - СБУ

Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачила масштабное хищение газа на Донбассе, сумма ущерба предварительно составляет 650 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Голубое топливо", которое принадлежало оператору газотранспортной системы Украины, разворовывалось через искусственное создание производственно-технологических затрат. Продукцию также могли поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой области", - сказано в сообщении.

По факту несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему "Донецкоблгаза" правоохранители провели в Донецкой области ряд обысков в офисах и на производственных мощностях компании.

Во время следственных действий изъяты документы по количеству поставленного природного газа оператором газотранспортной системы Украины; программный комплекс учета газа в "Донецкоблгазе", где осуществлялось несанкционированное вмешательство.

Изъятые материалы и оборудование направлены на экспертизу.

Продолжается досудебное следствие ч.5 ст.191, ч.3 ст.292, ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 19 марта 2021 года ввел санкции в отношении двух компаний из Гонконга (Китай), которые являются владельцами 49,9% "Донецкоблгаза".

В СБУ уточнили, что осуществляют досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц "Донецкоблгаза", направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение".

"Доля принадлежит компаниям с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ. Решением суда права передаются в управление АРМА", - отметили в ведомстве.

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 49,99% акций "Донецкоблгаза". Суд принял решение о передаче арестованных акций "Донецкоблгаза" НАК "Нафтогаз Украины".

Теги: #донецкоблгаз #сбу #блокирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:05 21.04.2021
В Харьковской области задержаны автобусы с "титушками", направленные пророссийской политсилой для протестных акций

В Харьковской области задержаны автобусы с "титушками", направленные пророссийской политсилой для протестных акций

19:03 20.04.2021
Правоохранители обнаружили в Луганской области схрон диверсионно-разведывательной группы "ЛНР"

Правоохранители обнаружили в Луганской области схрон диверсионно-разведывательной группы "ЛНР"

10:31 20.04.2021
СБУ сообщает о задержании украинского хакера, укравшего десятки миллионов долларов из американских и канадских банков

СБУ сообщает о задержании украинского хакера, укравшего десятки миллионов долларов из американских и канадских банков

12:44 19.04.2021
СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве областей, в некоторых районах возможен временный особый режим

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве областей, в некоторых районах возможен временный особый режим

12:16 15.04.2021
С начала года СБУ локализовала около 350 угроз для информационной безопасности Украины

С начала года СБУ локализовала около 350 угроз для информационной безопасности Украины

18:29 14.04.2021
В Херсонской области проходят масштабные антитеррористические учения - СБУ

В Херсонской области проходят масштабные антитеррористические учения - СБУ

12:02 14.04.2021
По материалам контрразведки СБУ с начала года досрочно прекращены полномочия двух иностранных дипломатов

По материалам контрразведки СБУ с начала года досрочно прекращены полномочия двух иностранных дипломатов

16:24 13.04.2021
В Харьковской области 14 апреля стартуют антитеррористические учения, которые продлятся до конца мая – СБУ

В Харьковской области 14 апреля стартуют антитеррористические учения, которые продлятся до конца мая – СБУ

16:17 13.04.2021
СБУ: уголовные производства в отношении топ-10 контрабандистов Украины расследуются, детали дел будут озвучены согласно процессуальным нормам

СБУ: уголовные производства в отношении топ-10 контрабандистов Украины расследуются, детали дел будут озвучены согласно процессуальным нормам

14:03 13.04.2021
СБУ назвала угрозой нацбезопасности завышенную комиссию эквайринга – советник парламентского финкомитета

СБУ назвала угрозой нацбезопасности завышенную комиссию эквайринга – советник парламентского финкомитета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи

Кабмин продлевает режим чрезвычайной ситуации до 30 июня - Шмыгаль

В Киеве за сутки 965 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек

В Харьковской области задержаны автобусы с "титушками", направленные пророссийской политсилой для протестных акций

Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период

ПОСЛЕДНЕЕ

Консультативный совет при Раде поможет укрепить финансовую основу местного самоуправления

Апрельские обыски в областных Госгеокадастрах были не последними – министр агрополитики

Брата главы ОАСК Юрия Зонтова уволили из СВР

Ученые научились синтезировать соединение, "выключающее" раковые клетки

Финляндия начнет смягчать коронавирусные ограничения с конца апреля

Кабмин регламентировал самопредставительство Госпогранслужбы в судах Украины

Кабмин утвердил план мероприятий по популяризации высшего образования в Украине для иностранных студентов до 2025 г.

Финляндия планирует начать смягчение коронавирусных ограничений с конца апреля

Бундестаг проведет слушания в связи с наращиванием войск РФ у границ Украины – посол

Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА