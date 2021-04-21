Кабмин регламентировал самопредставительство Госпогранслужбы в судах Украины
Кабинет министров Украины регламентировал самопредставительство администрации Государственной пограничной службы в судах и других органах.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
В частности, Кабмин внес изменения в положение о администрации Госпогранслужбы, путем дополнения новым подпунктом об обеспечении в установленном порядке самопредставительства администрации Госпогранслужбы в судах Украины и других органах.
Как сообщалось, ранее Кабмин регламентировал самопредставительство Нацполиции в судах Украины.