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13:38 21.04.2021

Финляндия планирует начать смягчение коронавирусных ограничений с конца апреля

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Финляндия планирует начать смягчение коронавирусных ограничений с конца апреля

Правительство Финляндии утвердило график отмены ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Санна Марин объявила, что "план будет обновляться по мере необходимости и будет зависеть от ситуации", сообщил в среду портал телерадиовещания Yle.

Согласно плану, мероприятия на открытом воздухе для детей и молодежи станут доступны в конце апреля. В апреле-мае планируется разрешить компаниям более 50 человек организовывать мероприятия в помещении и на открытом воздухе. В июне будут отменены требования о соблюдении двухметровой безопасной дистанции на открытом воздухе.

Общегосударственное закрытие школ практиковаться больше не будет. Вопрос о дистанционном обучении будут решать местные политики.

Ограничения, касающиеся пересечения границ, будут сниматься постепенно. На первом этапе, в июне, прекратится погранконтроль на внутренних границах Шенгенской зоны, а в августе, возможно, будут разрешены деловые поездки между Финляндией и третьими странами.

В конце июня планируется начать использование "ковидного паспорта" для путешествий внутри Европейского союза.

"Однако сейчас не время для путешествий в Европу, так как во многих странах эпидемиологическая ситуация снова ухудшилась", - предостерегла Марин.

Теги: #карантин #финляндия
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