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13:34 21.04.2021

Бундестаг проведет слушания в связи с наращиванием войск РФ у границ Украины – посол

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Бундестаг проведет слушания в связи с наращиванием войск РФ у границ Украины – посол

Бундестаг в четверг проведет парламентские слушания на тему перемещения российских войск и нарастающей опасности эскалации на востоке Украины, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"22 апреля Бундестаг проведет парламентские слушания на тему "Перемещение российских войск и нарастающая опасность эскалации на востоке Украины". Важно, что немецкий политический истеблишмент прислушался к призывам Украины предотвратить новую российскую интервенцию", - написал посол в Twitter в среду.

 

Теги: #рф #бундестаг #слушания
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