Бундестаг проведет слушания в связи с наращиванием войск РФ у границ Украины – посол

Бундестаг в четверг проведет парламентские слушания на тему перемещения российских войск и нарастающей опасности эскалации на востоке Украины, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"22 апреля Бундестаг проведет парламентские слушания на тему "Перемещение российских войск и нарастающая опасность эскалации на востоке Украины". Важно, что немецкий политический истеблишмент прислушался к призывам Украины предотвратить новую российскую интервенцию", - написал посол в Twitter в среду.