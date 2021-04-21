События

13:24 21.04.2021

Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи

1 мин читать
Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи, так как массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса.

"Мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется, не только с точки зрения количества случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер отметил, что улучшение ситуации не означает возвращение к массовым "гуляниям".

В частности, особую осмотрительность и сознательность Шмыгаль призвал соблюдать в период майских праздников и Пасхи.

"В эти дни мы призываем людей оставаться дома", - добавил он.

Премьер отметил, что в пятницу с Советом церквей будет обсуждаться вопрос проведения Пасхальных праздников с соблюдением противоэпидемиологических мер.

"Массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса", - подчеркнул глава Кабмина.

Теги: #шмыгаль #карантин #праздники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:38 21.04.2021
Финляндия планирует начать смягчение коронавирусных ограничений с конца апреля

Финляндия планирует начать смягчение коронавирусных ограничений с конца апреля

13:17 21.04.2021
Кабмин продлевает режим чрезвычайной ситуации до 30 июня - Шмыгаль

Кабмин продлевает режим чрезвычайной ситуации до 30 июня - Шмыгаль

10:19 21.04.2021
Цены на жилье после местных карантинов вырастут на 5-10% – АСНУ

Цены на жилье после местных карантинов вырастут на 5-10% – АСНУ

11:46 20.04.2021
В начале мая у украинцев будет два длинных уикенда

В начале мая у украинцев будет два длинных уикенда

14:12 19.04.2021
Греция отменила карантин для приезжающих из ЕС, а также США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и Сербии

Греция отменила карантин для приезжающих из ЕС, а также США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и Сербии

11:32 19.04.2021
Правоохранители открыли уголовное дело из-за вечеринки в гостинице на Подоле

Правоохранители открыли уголовное дело из-за вечеринки в гостинице на Подоле

15:46 18.04.2021
С понедельника украинцы в "красных" зонах карантина смогут подавать заявки на получение 8 тыс. грн помощи от государства – премьер

С понедельника украинцы в "красных" зонах карантина смогут подавать заявки на получение 8 тыс. грн помощи от государства – премьер

15:41 18.04.2021
Украина будет сотрудничать с ЕС в процессе создания совместимых сертификатов об иммунитете к коронавирусу – Шмыгаль

Украина будет сотрудничать с ЕС в процессе создания совместимых сертификатов об иммунитете к коронавирусу – Шмыгаль

10:49 17.04.2021
Коронавирусные ограничения усилят в Узбекистане с 18 апреля

Коронавирусные ограничения усилят в Узбекистане с 18 апреля

19:24 16.04.2021
Усиленный карантин с небольшими послаблениями во Львове продлили до 4 мая

Усиленный карантин с небольшими послаблениями во Львове продлили до 4 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин продлевает режим чрезвычайной ситуации до 30 июня - Шмыгаль

В Киеве за сутки 965 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек

В Харьковской области задержаны автобусы с "титушками", направленные пророссийской политсилой для протестных акций

Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период

В Украине за сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 14 720 человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Заблокирован несанкционированный отбор газа через мощности "Донецкоблгаза" - СБУ

Консультативный совет при Раде поможет укрепить финансовую основу местного самоуправления

Апрельские обыски в областных Госгеокадастрах были не последними – министр агрополитики

Брата главы ОАСК Юрия Зонтова уволили из СВР

Ученые научились синтезировать соединение, "выключающее" раковые клетки

Финляндия начнет смягчать коронавирусные ограничения с конца апреля

Кабмин регламентировал самопредставительство Госпогранслужбы в судах Украины

Кабмин утвердил план мероприятий по популяризации высшего образования в Украине для иностранных студентов до 2025 г.

Бундестаг проведет слушания в связи с наращиванием войск РФ у границ Украины – посол

Разумков о праздновании дня рождения супруги нардепа Тищенко в период локдауна: Стыдно

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА