Кабмин продлевает режим чрезвычайной ситуации до 30 июня - Шмыгаль

Кабинет министров продлевает режим чрезвычайной ситуации до 30 июня, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.