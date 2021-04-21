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12:46 21.04.2021

В Киеве от COVID-19 вакцинировались более 45 тыс. человек

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В Киеве от COVID-19 вакцинировались более 45 тыс. человек

В Киеве вакцинировали от COVID-19 уже более 45 тыс. человек, большинство из которых - медики, социальные работники и пожилые люди, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве, как и в других регионах страны, продолжается вакцинация от COVID-19. Прививки в столице делают вакцинами Covishield, Coronavac и Pfizer, которые предоставило Министерство здравоохранения. В городе уже вакцинировали более 45 000 человек. Это - в основном медики, социальные работники и пожилые люди", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга.

Он напомнил, что столица получила 42 600 доз вакцины Covishield, 17 200 доз Coronavac и первую партию – 1 170 доз - препарата Pfeizer. Мэр отметил, что всего на Киев предусмотрели почти 4 700 доз Pfeizer.

"В частности, препаратом Pfizer вакцинирование начали в Киевском гериатрическом пансионате. Прививки вакциной Coronavac делают педагогам, которые привлечены к проведению ВНО, олимпийцам и паралимпийцам, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх этого года. Только с начала этой недели уже вакцинировали более 1100 педагогов. Это важно! И мы делаем все, чтобы внешнее независимое оценивание состоялось в безопасных условиях как для участников, так и для учителей, что обеспечивают его проведение", - добавил Кличко.

Теги: #киев #вакцинация
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