Депутату Сумского горсовета сообщили о подозрении в получении взятки за "правильное" голосование

Правоохранители Сумской области сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины) депутату Сумского городского совета VIII созыва, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в среду.

"По данным следствия, в сентябре 2020 года депутат Сумского городского совета в то время VII созыва, который также является руководителем депутатской фракции, получил от частных предпринимателей 30 тыс. долларов США за положительное голосование на очередной сессии за предоставление разрешений на разработку технической документации по землеустройству относительно установления границ нескольких земельных участков в г. Сумы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что двум предпринимателям, которые передали средства депутату, уже было сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

В ОГПУ отмечают, что противоправная деятельность была разоблачена прокурорами совместно со следователями Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области.