Магазин New Balance откроется в ТРЦ Nikolsky в Харькове

Спортивный магазин New Balance откроется в харьковском ТРЦ Nikolsky, его общая площадь составит 181 кв. м, сообщила пресс-служба девелопера ТРЦ.

Согласно пресс-релизу, основанный в 1906 году американский производитель спортивной обуви и одежды New Balance входит в тройку самых успешных брендов США. Основные производственные площадки компании, в отличии от ее конкурентов, до сих пор расположены в США.

Первый шоу-рум бренда в Украине был открыт в 2011 году. Сейчас New Balance представлен уже в 24 монобрендовых магазинах в столице и регионах.

ТРЦ Nikolsky расположен в центре Харькова, на ул.Пушкинской, 2. Общая площадь торгового центра – 106 тыс. кв. м, торговая – 53 тыс. кв. м. Паркинг рассчитан на 700 машиномест.

В ТРЦ уже подписаны договора аренды с представителями группы Inditex, Argo, MD Fashion, MTI, Nike, Puma, FLO, "Сiльпо", Multiplex, Sport Life и др.

Открытие ТРЦ Nikolsky запланировано на весну 2021 года.

Девелопер проекта – Budhouse Group. Компания выступает собственником и девелопером коммерческой, офисной, гостиничной и жилой недвижимости в Киеве, Черкассах Херсоне, Одессе, Харькове и Запорожье.