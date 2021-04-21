В Киеве за сутки 965 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек

В течение последних суток в столице зафиксировали 965 случаев инфицирования коронавирусом, от осложнений COVID-19 умерли 40 киевлян, сообщил мэр Виталий Кличко.

"+965 подтвержденных случаев заболевания коронавирус (всего 187 196). 574 женщины в возрасте от 18 до 99 лет. 361 мужчина в возрасте от 18 до 86 лет. 21 девочка от 4 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет. + 40 летальных случаев от вируса (всего 4 297)", - написал Кличко в Телеграме в среду.

Он отметил, что за последние сутки в столичные больницы был доставлен 131 киевлянин, заболевший коронавирусом. Еще 330 жителей столицы были госпитализированы подозрением на COVID-19 и пневмониями.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (287), Деснянском (128) и Днепровском (96) ", - подчеркнул киевский мэр.

Он добавил, что за последние сутки 641 киевлянин успешно преодолел коронавирус (всего 116 498).