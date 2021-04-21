События

12:18 21.04.2021

В Харькове неизвестный ограбил обменный пункт, "улов" - 1,6 млн грн

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В Харькове неизвестный ограбил обменный пункт, "улов" - 1,6 млн грн

Полиция разыскивает мужчину, напавшего на работницу обменного пункта, который расположен на проспекте Героев Сталинграда в Харькове. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник забрал из кассы 1,6 млн грн.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел во вторник вечером, когда женщина закрывала обменку.

"Когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая расправой, завладел деньгами из кассы", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Полиция отрабатывает записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления, устанавливает свидетелей происшествия, изучает изъятые вещественные доказательства

Теги: #разбой #обмен_валют #харьков
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