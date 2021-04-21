Власти Японии намерены объявить режим ЧС в Токио и еще двух регионах из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти Японии, как ожидается, объявят о введении режима ЧС в столице страны в связи с ростом заболеваемости коронавирусом за три месяца до начала Олимпийских игр, пишут азиатские СМИ.

По их данным, правительство готовится объявить об ужесточении ограничений в Токио, а также в префектурах Осака и Хиого.

В случае введения режима ЧС это будет уже третий с апреля прошлого года случай, когда власти страны применяют эту меру. В рамках подобного режима региональные власти получат возможность закрывать магазины, тематические парки и другие объекты.

Губернатор Токио Юрико Коикэ, как ожидается, попросит о введении режима ЧС в столице с 29 апреля по 9 мая, на этот период в Японии проходится так называемая "Золотая неделя" - несколько праздничных дней, объединенных с выходными.

В среду в Японии выявили 843 новых случая заражения коронавирусом. Для сравнения неделей ранее, 14 апреля, в стране зарегистрировали 591 новый случай.

В общей сложности за время пандемии в Японии зафиксировали 130 тыс. случаев COVID-19, около 1,8 тыс. из них имели летальный исход.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти 23 июля - 8 августа.

В марте организационный комитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) принял в рамках усилий по предотвращению распространения коронавируса беспрецедентное решение, что Олимпиада пройдет без зрителей из-за рубежа.